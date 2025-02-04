鹿児島中央駅西口の県工業試験場跡地をどう活用するかを話し合う県の委員会が開かれました。バスの駐車スペースや多目的広場として活用すべきとする方向性がまとまりました。鹿児島中央駅西口にある県の工業試験場跡地は約9600平方メートルで、一時は新たな総合体育館の候補地にも上がりました。検討委員会には経済団体や交通事業者、地元の町内会長などが参加。県内の経済団体から聴き取った意見や跡地に関心の