J2大分の新主将となった元日本代表MF清武弘嗣（35）が4日、片野坂知宏監督らと大分県の佐藤樹一郎知事を表敬訪問し「チームが同じ方向を向いて戦えるよう、みんなの力を借りながら自分らしいキャプテン像をつくりたい」と意気込んだ。清武は大分の育成組織出身。その後国内外のクラブで活躍し、今季J1のC大阪から完全移籍し16年ぶりに古巣へ復帰した。主将については選手間投票を踏まえて片野坂監督が判断した。清武は「サポー