オリオールズが３日（日本時間４日）、オリオールズ一筋で１０年間プレーしたリッチ・ダウアー氏が死去したと発表した。７２歳だった。米カリフォルニア州サンバナディーノ出身のダウアー氏は大学野球の名門、南カリフォルニア大から１９７４年にオリオールズにドラフト全体２４位でプロ入り。１９７７年に二塁のポジションをつかみ、１９８２年にデビューしたカル・リプケン遊撃手と二遊間コンビを組んだ。右打ちで長打力