EXPO 2025 大阪・関西万博では、「未来型営業施設」と「未来型チャレンジショップ」をオープン！そこで提供される飲食や物販、サービスがメディア公開されました☆ EXPO 2025 大阪・関西万博「未来型営業施設」／「未来型チャレンジショップ」  2025年日本国際博覧会(EXPO 2025 大阪・関西万博)は2025年4月13日−10月13日の184日間開催される国際博覧会。そんなEXPO 2025 大阪・関西万博では、「未来型営業施設」と