「タマ＆フレンズ〜うちのタマ知りませんか？〜」は、今回京王百貨店新宿店にて2025年1月31日(金)から3月12日(水)まで、期間限定でPOP UP STOREをオープンしました。 タマ＆フレンズ〜うちのタマ知りませんか？〜「POP UP STORE」  開催期間： 2025年1月31日(金)〜2025年3月12日(水)開催場所： 京王百貨店新宿店7階 パイレーツ・ファクトリー・ギフツ店舗情報： https://x.com/piratesfactory&#16