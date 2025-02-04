わん・ステップは、2025年3月に犬の車いすイージーオーダーを開始します。 わん・ステップ「犬の車いすイージーオーダー」  提供開始日： 2025年3月〜開始予定URL ： https://wan-step.co.jp/※サービス開始時にサイト内に「イージーオーダー」を設置します わん・ステップは、2025年3月に犬の車いすイージーオーダーを開始。今回、飼い主さまにさらにお求めやすくするために、犬の車いすイージー