「Love work, Enjoy your Life」を理念に掲げ、働く環境を楽しくする商品を提供するBright Blueは、仕事中も愛猫がすぐそばで過ごせる「デスク取り付け型キャットタワー」を、1月31日(金)に発売開始した。在宅ワークと愛猫との時間を両立するキャットタワー「LOE」は、これまでモニターアームの提供を通じて人々の仕事空間を快適にする手伝いをしてきたブランド。同ブランドでは、“コロナによって在宅ワークが増えて、愛猫がデス