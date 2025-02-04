雪の影響で事故も起きています。4日午後、上越市の北陸道で除雪車やトラックなどが関与する事故があり、北陸道は糸魚川ICから上越JCTの間で通行止めが続いています。事故があったのは北陸道下り線、名立谷浜ICから上越JCTに向かう車線です。警察やNEXCO東日本によりますと4日午後3時ごろ、除雪車やトラックなど4台が絡む事故がありました。この事故で男性1人が腰の痛みを訴えているいうことです。事故の影響で北陸道下り線の糸魚川