「キュレル 潤浸保湿 ファンデ負担防止ベース」花王は、乾燥性敏感肌を考えた総合スキンケアブランド「キュレル」から、ファンデーションの負担（同社製品。ごわごわ重たく感じること）から肌を守りながら美肌に仕上がる化粧下地UV「キュレル 潤浸保湿 ファンデ負担防止ベース」を、2月8日から発売する。ファンデーションによる肌負担が気になり「しっかりメイク」をためらう乾燥性敏感肌の人々に向けた、肌を守る化粧下地UVの提案