Gwladys Fouche[オスロ ４日 ロイター] - 北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）前事務総長のストルテンベルグ氏（６５）が４日、ノルウェーの内閣改造の一環で財務相に就任した。欧州懐疑派政党が先週３０日、欧州連合（ＥＵ）のエネルギー政策の採用を巡る対立から連立政権を離脱。これにより、中道左派の労働党が単独政権を担うことになった。 ストルテンベルグ氏は就任会見で、欧州が米との貿易戦争の可能性に備える中、関税を回避