2025年1月10日（金）から放送中のTVアニメ『FARMAGIA（ファーマギア）』第5話の場面写真とあらすじが公開された。TVアニメ『FARMAGIA（ファーマギア）』の原作は、『FAIRY TAIL』原作者の真島ヒロとマーベラスが贈る完全新作アクションゲーム。魔界人とモンスターが共生する魔界フェリシダを舞台に、モンスターたちを種から育て収穫し使役する「ファーマギア」の少年テンの活躍を描く。第5話は2025年2月7日（金）22：30からTOKYO M