10月3日（木）より第二期『京都動乱』を放送しているTVアニメ『るろうに剣心 −明治剣客浪漫譚− 京都動乱』。第二クールとなる第41話のあらすじと先行カットが公開された。コミックスがシリーズ累計7200万部、実写映画はシリーズ累計興行収入193億円と全世界・全世代からの支持を受ける伝説の名作『るろうに剣心 −明治剣客浪漫譚−』。2023年にスタッフ・キャストを一新し新作TVアニメシリーズとして、2023年7月に第一期全二十四