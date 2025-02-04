気象台は、午後7時11分に、大雪警報を敦賀市、美浜町、若狭町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】福井県・敦賀市、美浜町、若狭町に発表福井県では、大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■敦賀市□大雪警報【発表】積雪5日朝にかけて警戒・山地12時間最大降雪量40cm■大野市□大雪警報積雪5日夜のはじめ頃にかけて警戒（以後も警戒必要）12時間最大降雪量50cm□なだれ注意報6日