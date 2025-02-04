任天堂は４日、２０２５年３月期連結決算の業績予想を下方修正し、最終利益が昨年１１月時点の予想より３００億円少ない２７００億円（前期比４５・０％減）になると発表した。発売から８年目となる主力の家庭用ゲーム機「ニンテンドースイッチ」の減速に歯止めがかからず、今期２度目の下方修正となった。売上高は９００億円少ない１兆１９００億円（２８・８％減）、本業のもうけを示す営業利益は８００億円少ない２８００億