広島市議会（定数54、欠員2）の会派「未来の風広島維新の会・至誠会」が分裂した。自民市議2人が維新市議3人の会派に合流して昨年6月にできた、1期目議員計5人の会派だった。2月1日付で自民の亀井一夫市議（安佐南区）、木村唯市議（南区）が会派から抜け、「至誠会」を結成した。残る3人の維新市議は会派名を合流前の「広島維新の会」に戻した。わずか8カ月での分裂に亀井市議は「自分が解消を持ちかけた。参院選に向けて