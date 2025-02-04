ヒルトン京都では、2025年1月9日（木）～4月6日（日）の期間、「ファーム トゥ テーブル」をテーマに、地元京都のいちごを贅沢に楽しむデザートビュッフェを開催中！おさぜん農園から毎日直送されたいちごで、いちご摘みができます。ライブキッチンのいちご大福やストロベリークレープなど20種のスイーツとセイボリーも登場!旬のいちごをふんだんに取り入れたスイー