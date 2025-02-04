元モーニング娘。のメンバーで、歌手・タレントの後藤真希さんの写真集「flos」（撮影：菊地泰久、税込3300円、講談社）が、2024年11月の発売以来、重版9刷を達成しました。電子版の売上も更新を続ける中、福岡・博多と大阪・梅田でのお渡し会イベントが決まりました。【写真】『後藤真希 写真集flos』2024年12月に東京・代官山で実施されたお渡し会イベントが大きな反響を呼び、ファンから追加開催の要望が寄せられました。これを