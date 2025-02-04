笑顔を見せる上沢（右）とダウンズ（撮影・穴井友梨）第１クール最終日を迎え、練習を前に笑顔を見せる和田アドバイザー（撮影・穴井友梨）４００メートル走で力走する笹川（左）に声援を送る小久保監督（撮影・穴井友梨）打撃練習をする周東（撮影・穴井友梨）ウオーミングアップをする（左から）海野、栗原、上茶谷（撮影・穴井友梨）走塁練習に取り組む周東（撮影・穴井友梨）力強い打球を放つ笹川（撮影・穴井友梨）フリー打撃