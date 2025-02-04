福岡県警八幡東署は4日、北九州市八幡東区日の出3丁目付近で3日午前8時10分ごろ、女児が見知らぬ男から手を引かれそうになる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は40歳くらいで身長170程度の中肉。角刈り頭に灰色系の上衣、黒色系のズボンを着用し、黒色のリュックサックを所持していたという。