2月4日、今シーズン最強クラスの寒波により上越地域に大雪警報が発表されているほか、6日にかけ、平地を含め警報級の大雪となるおそれがあります。事故も相次いでいて、新潟県などは不要不急の外出を控えるよう呼びかけています。 ■今季最強寒波…山沿いでは平年超える積雪 4日朝の妙高市内。視界が悪くなるほどに雪の降り方が強まり、小学校では児童の登校前に職員が通学路の除雪作業を急いでいました。【小学校の職員