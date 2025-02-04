近鉄、中日など3球団でプレーした金村義明氏（61）が3日のMBSラジオ「金村義明のええかげんにせ〜！」に出演。キャンプ報道でよく目にする“柵越え○発”は「まったく意味ない」と斬り捨てた。阪神の新外国人、ラモン・ヘルナンデス内野手（28）が沖縄・宜野座キャンプイン初日にいきなりランチ特打で53スイング中、柵越え7発。メディアがこぞって称賛の声を上げた。このニュースに金村氏は「毎年言っているけどランチ特打の