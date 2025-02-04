受注期間：2月4日17時～2月9日23時まで しまむらは、1月29日にしまむら店舗、1月30日にオンラインストアで発売した「ちいかわ」の一部商品を、しまむらオンラインストアで受注再販する。受注期間は2月4日17時から2月9日23時まで。発送時期は商品によって異なるため、それぞれの商品ページを確認して欲しい。 販売当日はアクセスが集中し、オンラインストアに繋がりにくい状況が予想され