宇宙人より悲鳴を集めている…だと！？「何時間寝たぁ？」人間よりも長く眠るネコが気づいたこと／今日もネコ様の圧が強い（1）地球侵略の1000億倍大切なもの、それは猫だった!?ある日地球に降り立ったわるーい宇宙人・クロヤン。彼らの目的は、人間を捕らえてサイボーグ兵士化させるというもの。武器を使い、悲鳴を上げて逃げ惑う人間を片っ端から捕まえていく…はずが!?襲来した宇宙人よりも人間の悲鳴を多く集める存在を知った