色鮮やかな動物画で人気の自閉症のアーティスト、石村嘉成さんの半生をドキュメンタリーとドラマで描く映画「新居浜ひかり物語 青いライオン」は、1月31日から、福岡でも公開が始まりました。 【写真を見る】福岡で上映中！RKB毎日放送のラジオ番組で映画「青いライオン」の制作秘話など紹介 今朝（4日）のRKBラジオ「田畑竜介Grooooow Up」で、福岡のスタジオと岡山をリモートで結び、RKB毎日放送の神戸金史