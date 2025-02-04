「飲む点滴」と呼ばれ、体が喜ぶ健康食品というイメージのある、甘酒。YouTubeチャンネル『DAIFIKU KITCHEN』では、そんな甘酒を炊飯器で”失敗することなく”作る方法を、紹介していました。しかも、材料はお米と乾燥米麹の2つだけ♪発酵させる際の温度管理など、手作りするのは難しそう。なのに炊飯器を使うことで、”失敗知らず”とは、かなり魅力的です。ズボラなわたしでも甘酒が作れるのか、試してみることに！ 【