埼玉県での道路陥没事故から4日で一週間です。去年9月には広島市西区でも大規模な陥没が発生するなか、危険を事前に察知し事故を減らす調査を取材しました。1月28日に埼玉県で発生した道路陥没事故。一週間たった4日もトラックの運転手の救助活動が続いています。去年9月には広島市西区の交差点でも道路が陥没し、周辺の住宅にも被害が出ました。国土交通省の調べでは全国で年間1万件以上の陥没が発生しています。広島市内を走る1