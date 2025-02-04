JAグループ新潟は、コメの生産者らを招いて集会を開き、新潟米の需給と価格の安定を目指す方針を確認しました。 国内の食用米の在庫量は、2024年6月末時点で1999年の統計開始以来最小の水準となり、需要に対する供給の不足が顕著になっています。県は、令和7年産の作付け面積を前の年に比べ2400ha増やし、生産量を1.89万t増やす目標を設定。集会では増産に向けた方針が確認されました。 ■ふぁーむ大地 松本祐一