4日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比90円高の3万8860円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値3万8798.37円に対しては61.63円高。出来高は2248枚となっている。 TOPIX先物期近は2743.5ポイントと前日比7.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は5.48ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物