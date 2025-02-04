2025年2月13日（木）、『SHIRO』全国直営店舗、オンラインストアにて、限定フレグランスシリーズから『さくら219』が数量限定で登場します。 ※SHIRO Membership Program『FAST RESERVE（会員向け先行予約）』は2025年2月6日（木）販売開始 SHIRO（シロ）とは 画像：SHIRO 『SHIRO』は、北海道砂川市創業のコスメティックブランドです。 「自分たちが毎日使いたいものをつくる」というシンプルな想いからスター