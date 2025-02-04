Netflixのドラマ「イカゲーム」シーズン2への出演で知られた女優のイ・ジュシルさんが死去した。81歳だった。1993年にはステージ3の乳がんと宣告されたものの10年の闘病生活の後に克服、しかし3カ月前に体調を崩したことから受けた検査で胃がんと診断され、1月27日に息を引き取ったことを所属事務所が明らかにした。 【写真】Netflix「イカゲーム2」そうそうたる面々が出演 50年以上に渡り、舞台や