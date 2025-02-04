女優の忽那汐里が、4日までにインスタグラムを更新。別人のように“激変”した姿を披露すると、反響が集まった。【写真】「え!?」「誰かと思った」忽那汐里32歳、別人のように“激変”（6枚）映画『デッドプール 2』への出演など、海外を拠点にハリウッド大作への出演も相次ぐ忽那。一昨年には日本制作のNetflixシリーズ『サンクチュアリ ‐聖域‐』でも活躍し話題に。今回はインスタグラムにて、ホワイトのロングヘアー姿