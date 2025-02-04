熊本県水俣市の柑橘農園から生まれたエシカルプロダクツは、2月14日(金)〜28日(金)の期間、動物性原料不使用の「植物生まれのイクラちゃん 4個セット」が送料無料となるキャンペーンを、同社のオンラインショップにて開催する。「醤油漬け」「塩漬け」の2種類で展開[caption id="attachment_1289283" align="aligncenter" width="600"] 植物生まれのイクラちゃん商品パッケージ画像[/caption]「植物生まれのイクラちゃん」は、スフ