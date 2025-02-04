災害用井戸の設置状況公共や民間の災害用井戸があるのは、政府の調査に回答した1490自治体のうち473（31.7％）にとどまることが4日分かった。井戸があれば断水しても地下水を活用できるため、能登半島地震をきっかけに代替水源として注目されている。政府は設置促進に向け、工事の流れや水質の目安などに関する指針を作成し、2024年度内に自治体へ周知する。災害用井戸に絞った実態調査は初めて。昨年11〜12月、自治体が管理す