2月14日はバレンタインデーです。大分市のデパートでは多くの人で売り場が賑わう中、カカオの高騰で商品に変化も見られています。 【写真を見る】カカオ高騰でバレンタイン商戦に変化チョコレートをあしらった他のスイーツも登場 今年もバレンタインデーの季節がやってきました。大分市のトキハ本店の特設売り場にはふだん取り扱いのない国内外のブランドの商品が並んでいます。 和をモチ}