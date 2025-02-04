熊本市役所の建て替えに向けて、市が基本計画から実施設計までを一括発注する業者を決めたと発表しました。 【写真を見る】熊本市役所建て替え 一括発注先は「日建設計九州オフィス（福岡・中央区）」「太宏設計事務所（熊本・東区）」の共同企業体2月中契約へ 熊本市が基本計画から実施設計までの一括発注先として選んだのは、福岡市の「日建設計九州オフィス」と熊本市東区の「太宏設計事務所」による共同企業体で、上限金額