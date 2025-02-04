「ロトの図」を描けば老後2000万円問題も解決？2019年、日本中に激震が走った「老後2000万円問題」。老後の毎月の赤字は、トータルで2000万円にのぼるとのニュースに、私を含むFP（ファイナンシャルプランナー）たちは「なんでそんなに驚いているの？」と思ったものです。「老後2000万円問題」を簡単にいうと……（平均的生活費−平均的年金）×30年分を計算すると、平均毎月約5万5000円の赤字、30年で2000万円赤字になるというお