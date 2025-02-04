広島市中区の旧市営基町駐車場と広島商工会議所ビルの財産交換に伴う契約が広島市に８０億円を超える損害を与えたとして元市議らが住民監査請求を行いました。 広島市は旧市営基町駐車場とその周辺で再開発を行うため２０２１年６月、商工会議所と土地・建物を財産交換しました。 市の鑑定調査では旧市営基町駐車場の評価額は２４億５７００万円、広島商工会議所ビルは２４億９１００万円で、差額３４００万円が市から商工会議所