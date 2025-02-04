Yadarisa ShabongEmma Rumney[４日 ロイター] - 蒸留酒で世界最大手の英ディアジオは４日、中期のオーガニック純売上高予想（５─７％増）を撤回した。マクロ経済と地政学を巡る不透明感が業績回復ペースに悪影響を及ぼしているという。テキーラとカナディアン・ウイスキーについて米国の関税の影響を軽減する措置を検討していることも明らかにした。トランプ米大統領は３日、メキシコとカナダに対する関税の発動を１カ月見