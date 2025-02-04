ユーロ圏１０年債利回り格差 仏７２ｂｐに縮小 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%） ドイツ2.415 フランス3.13（+72） イタリア3.533（+112） スペイン3.034（+62） オランダ2.605（+19） ギリシャ3.288（+87） ポルトガル2.844（+43） ベルギー3.003（+59） オーストリア2.767（+35） アイルランド2.671