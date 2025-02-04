気象台は、午後6時32分に、大雪警報を宿毛市、四万十市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】高知県・宿毛市、四万十市に発表西部では、5日未明から大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■宿毛市□大雪警報【発表】積雪5日未明から5日昼前にかけて警戒12時間最大降雪量30cm■四万十市□大雪警報【発表】積雪5日未明から5日昼前にかけて警戒12時間最大降雪量30cm