渋谷のフィットネスジム「ONE PIECE FITNESS BragMen（ワンピース フィットネス ブラグメン）」は、ゴールドジム主催の人気ボディコンテスト「MUSCLE GATE（マッスルゲート）」と『ONE PIECE』をテーマにしたボディメイクコンテスト「ONE PIECE ボディメイクコンテスト Presented by BragMen」を、6月1日にカルッツかわさきで開催することを発表した。本日4日からエントリー受付がスタートしている。【写真】ルフィ級に腹筋バキ