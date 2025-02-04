バンダイは、「ガシャポン」シリーズより「仮面ライダーオーズ グリード まちぼうけ」を2025年2月第3週より発売する。全4種で価格は400円。2025年2月第3週発売「仮面ライダーオーズ グリード まちぼうけ」(全4種・400円)まちぼうけシリーズに「仮面ライダーオーズ」のグリードたちが登場。「仮面ライダーオーズ グリード まちぼうけ」として、それぞれの欲望を胸に異なるポージングで待ち続ける姿を再現している。ラインナップは「