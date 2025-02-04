日本航空は4日、赤坂祐二会長と鳥取三津子社長の月額報酬をそれぞれ2カ月間30％減額するなど役員8人に対する処分を発表した。国際線で昨年12月、機長と副機長が過度な飲酒を行ったことで出発が遅れた問題に伴う措置。