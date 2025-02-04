2月3日、前田敦子がInstagramを更新した。【写真】落ち着いた色合いの上品私服コーデを披露前田は、自身のInstagramアカウントにて、「私服写真も沢山あるからちょこちょこアップしていきやす」「最近マネージャーさん ノールック撮影という技を覚えたそうです笑」「#いつもありがとう」などのコメントとハッシュタグを投稿。同時に、ベージュのコートにブラックの厚底ブーツを合わせ、ボトムスから美脚をチラリと見せた写真や、席