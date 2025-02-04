文化庁は４日、地域の文化財をストーリー（物語）にまとめて発信する「日本遺産」事業で、「古代日本の『西の都』〜東アジアとの交流拠点〜」（福岡・佐賀県）を、認定後の取り組み不足のため認定地域から除外し、「候補地域」に格下げしたと発表した。認定からの除外は、２０１５年の制度創設以来初めて。一方、「北海道の『心臓』と呼ばれたまち・小樽〜『民の力』で創られ蘇った北の商都〜」（北海道）の新規認定が決まった