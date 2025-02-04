安全保障分野での首脳会談の焦点日米両政府が、石破茂首相とトランプ大統領による7日の会談に合わせて発表する共同声明に「米国の日本防衛に対する揺るぎないコミットメント（関与）」を盛り込む方向で調整していることが分かった。首相は会談で、トランプ氏による北大西洋条約機構（NATO）加盟国への国防費増要求を踏まえ、防衛力の抜本的強化に向け予算を増やす日本の取り組みを説明する意向だ。複数の政府関係者が4日、明らか