気象台は、午後6時14分に、大雪警報を鹿児島市、阿久根市、出水市、指宿市、薩摩川内市、日置市、霧島市、南さつま市、南九州市、伊佐市、姶良市、さつま町、湧水町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】鹿児島県・鹿児島市、阿久根市、出水市、指宿市、薩摩川内市、日置市などに発表薩摩地方では、5日未明から5日昼前まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鹿児島市□大雪警報【発表】積雪5日