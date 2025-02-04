【モデルプレス＝2025/02/04】タレントの加藤綾菜が2月2日、自身のInstagramを更新。夫でザ・ドリフターズの加藤茶とのデートの様子を披露し、話題を集めている。【写真】加藤綾菜＆加藤茶夫妻、思い出の場所でラブラブデートショット◆加藤綾菜、デート服を着て加藤茶と思い出の店へ綾菜は「最近のデート服」と書き出し、白いブラウス姿で撮影した鏡越しの自撮りショットを投稿。他にも赤いリップやバレンタイン仕様のネイルと共