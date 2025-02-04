今回、Ray WEB編集部は遊び人な彼氏について読者に話を聞いて漫画にしてみました。彼女がいるのに堂々とクラブに行く翔平…エナが直接問い詰めるとありえない一言を…！？原案：Ray WEB編集部作画：カンザキミナミあわせて読みたい💖【後編】彼女がいるのにクラブに行くのってあり…？友だちの彼氏がクラブでしていた【衝撃行動】とは！？