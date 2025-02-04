ABEMAでも配信されたオーディション番組『PROJECT 7』（プジェ）参加者が新たに合流した韓国ボーイズグループARcC（アーク）が、新たな7人体制で再始動する。【画像】日本人の衝撃告白もあった『プジェ』発グループ、早くもトラブル勃発？ARrCは2月4日0時と12時、公式SNSを通じて2ndミニアルバム『nukidz：out the box』のティーザー映像を公開した。公開された映像では、韓国・ソウルや日本・東京、ベトナム・ニャチャン、ブラジ